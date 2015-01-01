السعودية تدعو لتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري

نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة تقديم الإقرارت لمن يتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، قبل نهاية يوليو الجاري.





ونوهت الهيئة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إلى أن تلك الإقرارات تختص بالفترة الضريبية السادسة من 1-30 يونيو لعام 2019.





كما طالبت الهيئة، المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، لتقديم إقرارتها الضريبية الربع سنوية من خلال بوابتها الإلكترونية عن الفترة من مطلع أبريل وحتى 30 يونيو لعام 2019، وذلك قبل نهاية يوم عمل 31 يوليو الجاري.