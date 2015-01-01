كيف سيكون شكل ريال مدريد خلال الموسم القادم ؟

أول دقائق هازارد.. لا يمكن للمدريديستا الانتظار لأكثر من ذلك، لقد أثبتت الحصص التدريبية الأولى أن البلجيكي سيكون أساسيا منذ يومه الأول وحتى نهاية الموسم، وليس هناك ما هو أجمل من إظهار ذلك في أولى مبارياته، يوفيتش وميندي ينتظران فرصتهما كذلك.

كوبو ورودريجو هما المستقبل ... وقد يكونان الحاضر أيضا؟ أثار كوبو تاكيسوفا إعجاب الجميع بالفعل، بينما من المرجح أن يبدأ رودريجو من الكاستيا هذا الموسم.





ومن المتوقع رحيل لونين في الفريق مع بقاء كيلور، حيث يعلم الكوستاريكي أنه سيكون الحارس الثاني لكنه اختار البقاء والقتال على مركزه.



