الإفتاء: يجوز للنساء تلقي العلم الشرعي من إمام المسجد دون حائل

ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول "ما حكم تلقي النساء للدرس من إمام المسجد بدون حائل؟"، حيث إن هناك من ينكر ذلك بدعوى أنه حرام.





أجابت الدار، عبر "فيس بوك"، أنه يجوز تلقي النساء للعلم الشرعي والموعظة من العالِم، أو من إمام المسجد من دون حائل فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "الصحيحين": "قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ؛ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ".





وأضافت: الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحلُّ لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة، مع التزامها بلبسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه.





وأكمل: نص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.



