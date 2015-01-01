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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

السبت 20/يوليه/2019 - 04:37 م
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم السبت في المملكة.

حيث كشفت "الأرصاد"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ ٤٨ درجة مئوية، تليها ينبع بـ ٤٥ درجة مئوية.

بينما سجلت المدينة المنورة والخرج والأحساء ٤٣ درجة مئوية.

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