وزيرا خارجية الأردن والمغرب يبحثان ملف القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

قالت داما الكردي، مراسلة قناة الغد الإخبارية بعمان، إن لقاء وزيري خارجية الأردن والمغرب تابعه اجتماع موسع جمع بين ممثلين من الجانب الأردني والوفد المرافق لوزير الخارجية المغربي.





وأضافت الكردي، خلال مداخلة لها بالفقرة الإخبارية، أن الوزيران ناقشا أوضاع القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن وجهات النظر تطابقت بين الدولتين حيال القضية الفلسطينية ورفض الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس.





وأشارت مراسلة قناة الغد الإخبارية بعمان، إلى أن الوزيران ناقشا الملفات المشتركة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والثقافي، موضحًة أنه خلال المباحثات تم التأكيد على حل الأزمة السورية، ومناقشة التطورات الإقليمية.





يذكر أن وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي التقي نظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة عمان لبحث العلاقات الثنائية وملفات المنطقة.



