عاجل.. تحذير من الخارجية للمواطنين المسافرين للاتحاد الأوروبي
السبت 20/يوليه/2019 - 04:38 م
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أكدت وزارة الخارجية، على ضرورة التزام المواطنين المصريين بالقواعد الخاصة بمنطقة الشنجن، والتأكد من أن منفذ الدخول للاتحاد الأوروبي هو ذات الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها بالقاهرة.
جاء ذلك في ضوء متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لحالات توقيف بعض المواطنين بمطارات أوروبية، ورفض تأشيرات الشنجن، التي حصلوا عليها من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرة شنجن من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون بالسفر إليها.
وتحذر وزارة الخارجية من الإخلال بقواعد دخول منطقة الشنجن، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين لهذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد التي قدموا منها مرة أخرى.
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