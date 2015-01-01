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مفاجآة.. مبابي يصدم ريال مدريد ويغير وجهته في الميركاتو الصيفي

السبت 20/يوليه/2019 - 04:33 م
مفاجآة.. مبابي يصدم ريال مدريد ويغير وجهته في الميركاتو الصيفي
مبابي
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مصطفى صابر
 
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كشف تقرير صحفي إسباني عن وجود نية من نادي إنجليزي في الحصول على خدمات  النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. 


ووفقاً للصحيفة الإسبانية  "إل بايس"  ان يوجد اتصالات بين الفتى الفرنسي وجوارديولا مدرب السيتي، وقد يغريه التطور تحت قيادة بيب للانتقال إلى المانشستر سيتي.

ويرغب النادي الباريسي في  التخلص من نيمار من بقاء مبابي في الفريق، تحسباً من عقوبات اللعب المالي النظيف بعد تكلفة اللاعبان معاً مقابل 362 مليون يورو.


وتابعت الصحيفة أن عائلة كليان مبابي تعتقد بأن انتقاله للعب تحت قيادة المدرب جورديولا سيكون مفيداً له وسيتطور معه كثيراً، لكنه لا يستطيع الرحيل قبل 2020.


وأوضحت الصحيفة أن ملف مبابي مرتبط كثيراً بملف البرازيلي نيمار، في ظل رغبة النادي بالحصول على الأموال بدلاً من اللاعبين .

ويرغب نادي باريس جيرمان منح نجمه كليان مبابي راتباً سنوياً يبلغ 50 مليون يورو من أجل تمديد عقد نجمه كليانمبابي حتى عام 2025.
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المزيد عن: مبابي مانشستر سيتي ريال مدريد جورديولا
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