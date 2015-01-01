السعودية تنقل مواطنًا إيرانيًا إلى سلطنة عمان بعد تلقيه العلاج
وأضاف المصدر، في بيان له، أنه بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» إلى أحد مستشفيات مدينة جازان؛ إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة، التي تتمركز شمال غرب الحديدة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيراني، عبر السفارة السويسرية في الرياض، لنقله إلى سلطنة عُمان بعد تحسن حالته الصحية.
وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان الشقيقة، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.
وأضاف المصدر، أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له، ومن ثمَّ نقله إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- حفظهما الله-، وانطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة، والقيام بدورها الإنساني دون تسييس؛ رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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