محافظ قنا: تعليمات لسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدول
السبت 20/يوليه/2019 - 04:34 م
بسام عبدالحميد
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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه اعطى تعليماته بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة.
كما وجه بتكثيف ورديات العمل وتحفيز العاملين بالوحدات والمجالس المحلية لسرعة الانتهاء من ملفات التقنين تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من أراضي أملاك الدولة.
كما وجه بتكثيف ورديات العمل وتحفيز العاملين بالوحدات والمجالس المحلية لسرعة الانتهاء من ملفات التقنين تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من أراضي أملاك الدولة.
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