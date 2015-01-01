التفاصيل الكاملة والشروط.. "التموين" تستهدف افتتاح 6 ألاف منفذ بمشروع جمعيتى

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح 1500 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثالثة، والتي ستنضم على الفور عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع والتأكد من أنها مطابقة للشروط، ووبعدها تقوم الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.





والهدف من جمعيتي تكوين أكبر شبكة توزيع لمنافذ تجارة التجزئة، لافتًا إلى فرص التشغيل حيث يوفر كل مشروع 3 فرص عمل مباشرة و5 بطريقة غيرة مباشرة.





وتستهدف الوزارة الوصول إلى 6 آلاف منفذ، داخل الخدمة حاليًا نحو 4500 منفذ، ومن المستهدف افتتاح 1500 بالمرحلة الثالثة للوصول إلى 6000 منفذ.