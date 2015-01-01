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بـ23 ألف جنيه.. إحالة عامل بصيدلية لسرقته أدوية للمحاكمة بالمرج

السبت 20/يوليه/2019 - 04:31 م
بـ23 ألف جنيه.. إحالة عامل بصيدلية لسرقته أدوية للمحاكمة بالمرج
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زينب عطا
 
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أمرت نيابة المرج، بإحالة عامل بصيدلية بمنطقة المرج للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته أدوية من مكان عمله لبيعها للناس بسعر أقل.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مالك صيدلية بلغ فيه أنه اكتشف سرقة أدوية من الصيدلية خاصته بقيمة 23 ألف جنيه، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين من التحريات والتحقيقات وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في الصيدلية، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل في الصيدلية استغل معرفته بموعد غلقها، وتسلل إلى الصيدلية وسرق منها أدوية وباعها، وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
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