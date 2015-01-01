مانشستر يونايتد يسقط إنتر ميلان بهدف في كأس الأبطال الدولية

استهل مانشستر يونايتد مشاركته في كأس الأبطال الدولية، بتحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد.





ويدين الفريق الإنجليزي بهذا الفوز للاعبه ماسون جرينوود الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافورة.





وتقام البطولة الودية في الفترة ما بين 16 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب بمشاركة 12 فريقًا من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمكسيك.