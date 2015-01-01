مفاجأة مدوية في غياب نجم الزمالك عن مباراة الجونة والسر في الأهلي
السبت 20/يوليه/2019 - 04:23 م
الفجر الرياضي
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أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمباراة الجونة والمقرر لها غدا الأحد، في الثامنة مساءا، في مباراة مؤجلة ببطولة الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق، والذي انتظم مؤخرا مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في منتصف الموسم.
وجاء غياب فتحي بفرمان من الجهاز الفني، والذي طلب سرعة تجهيز اللاعب لمباراة الأهلي المقبلة.
ويسعى خالد جلال للدفع بمصطفى فتحي في مباراة
القمة المقبلة والمقرر لها 28 يوليو الجاري باستاد برج العرب في ختام بطولة الدوري
الممتاز.
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