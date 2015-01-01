محافظ الدقهلية: 294 طن قمامة تم رفعها واستمرار حملات النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات

Advertisements

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن رفع 294 طن قمامة في نطاق أربعة مراكز، وأكد على استمرار النشاط اليومي للمراكز والمدن في رفع القمامة والتراكمات وازالة التعديات والاشغالات.



وفي مركز ومدينة طلخا تم رفع 118 طن من تجمعات القمامة بالمدينة وتوريدها إلى المقلب العمومي بسندوب،وقام رئيس المدينة بازالة فوريه لسقف الدور الخامس العلوي لبناء بدون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع بحوض مشالي بطلخا،وازالة تعدي علي الارض الزراعية بقرية سرسق التابعة للوحدة المحلية بميت الكرماء علي مساحة 139 متر،وفك خشب سقف دور ارضي خارج الحيز العمراني،ورفع الإعلانات المخالفة والمنتهية الترخيص من أعلى اعمدة الانارة العامة بطلخا.



وفي مركز شربين تم رفع 60 طن قمامة ونقلها إلى المقلب العمومي،وتم رفع جميع المخلفات بكفر الأطرش،وكفر الترعة القديم والضهرية وتمهيد الطرق الرئيسية بالقرية،وتمهيد وتسوية طريق شربين كفر الحطبة وكفر الدبوسي ونقلها جميعا إلى المقلب العمومى بقلابشو، وفى الوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين تم تمهيد طريق جسر النيل بقرية بساط وداخل نطاق الوحدة،كما تم فك أخشاب سقف دور أرضى فى أرض ابو مطاوع.



وفي مركز بلقاس تمت ازاله تعدي على أملاك الدولة بالوحدة المحليه بالجزاير بناحية زيان علي مساحه 300متر ببناء سور بارتفاع 70سم، وازالة تعدي على أملاك الدولة بالبناء بمساحة 60م بالجزاير،كما قامت الوحدة برفع 16 طن قمامة ونقلها إلى مقلب قلابشو،فضلا عن متابعة أعمال النظافة والانارة بنطاق المدينة والطرق الرئيسية.



وفي مدينة جمصه تم تنظيف ورفع المخلفات والقمامة والأتربة خلف الكورنيش وجميع أنحاء المدينة، كما تم تنظيف ورفع المخلفات والأتربة بالشوارع الجانبية والرئيسية وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للشوارع،كما تم تنظيف ورفع المخلفات الزراعية والأتربة بكافة المناطق والشوارع بتقسيم 15 مايو وأسفرت عن رفع 100 طن من القمامة والمخلفات الزراعية،كما تم تصليح عطل بالكهرباء أمام مستشفى جمصه.



تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ الدقهلية بضرورة استمرار حملات النظافة اليومية وازالة الاشغالات والتعديات بنطاق كل مركز ومدينة وحي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن بنطاق المحافظة.