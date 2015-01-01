محافظ الدقهلية: تحصين 207 ألف رأس ماشية بالدقهلية
السبت 20/يوليه/2019 - 04:21 م
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحصين 207 ألف رأس ماشية حتى اليوم ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي انطلقت يوم 21 يوليو الجاري.
وشدد شاروبيم على اهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.
من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة،وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة حتى تحصين جميع الثروة الحيوانية.
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