الزناتي: نقابة الصحفيين تتلقى أوراق الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لبدء إنهاء إجراءاتها

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صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، بأن النقابة بدأت اليوم السبت في تلقي أوراق الزملاء الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لهذ العام التي نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان في الحصول عليها من السفارة السعودية.





وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج، أشار "الزناتي" إلى أن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكتروني صالح لمدة(6 أشهر على الأقل) غير مثقوب في الصفحة الرئيسية.





وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة، ويتم إدخال بيانات جوازات السفر على النت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد مايعادل (2500ريال سعودى) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).





ولمن يرغب توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها وذلك عبر شركة (الفهد الهندي)، وومقرها شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.