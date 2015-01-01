ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزناتي: نقابة الصحفيين تتلقى أوراق الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لبدء إنهاء إجراءاتها

السبت 20/يوليه/2019 - 03:25 م
الزناتي: نقابة الصحفيين تتلقى أوراق الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لبدء إنهاء إجراءاتها
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، بأن النقابة بدأت اليوم السبت في تلقي أوراق الزملاء الفائزين بقرعة تأشيرات الحج لهذ العام التي نجح نقيب الصحفيين ضياء رشوان في الحصول عليها من السفارة السعودية.


وعن خطوات وشروط الحصول على تأشيرة الحج، أشار "الزناتي" إلى أن المطلوب من كل زميل هو جواز سفر إلكتروني صالح لمدة(6 أشهر على الأقل) غير مثقوب في الصفحة الرئيسية.


وصورة شخصية بخلفية بيضاء مقاس (3×4) وشهادة تطعيمات الحج من مكتب الصحة، ويتم إدخال بيانات جوازات السفر على النت ويقوم بها مندوب النقابة، ثم تقوم النقابة بتسليم كشف بالأسماء وصور جوازات السفر وأرقام طلبات الحج للسفارة، وبعد إعتماد السفارة للأسماء يتم سداد مايعادل (2500ريال سعودى) تشمل خدمات المطوف فقط وذلك بمقر شركة طيران ناس وعنوانها (3 شارع ابن كثير (سويس تاور) كورنيش النيل – الدقى –الجيزة).


ولمن يرغب توفر السفارة السعودية برامج للإقامة والمشاعر-بدون تذاكر طيران- يمكن للزميل الاختيار من بينها وذلك عبر شركة (الفهد الهندي)، وومقرها شارع ابن كثير متفرع من شارع مراد أمام مديرية أمن الجيزة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال