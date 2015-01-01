محمد سلامة يطرح أغنية 'عدي وعدي' حصريًا علي اليوتيوب (فيديو)

طرح المطرب الشاب محمد سلامة، أغنية جديدة بعنوان 'عدي وعدي' حصريًا علي موقع 'اليوتيوب'.

الأغنية من كلمات وليد عبد الجليل وألحان محمد سلامة وتوزيع أحمد الأدهمي.

كما طرح مؤخرا أغنية تحمل عنوان 'ماتقولش نبعد' علي موقع اليوتيوب والسوشيال ميديا وهي من كلمات وليد عبد الجليل وألحان محمد سلامة وتوزيع أحمد الادهمي .

يذكر أن سلامة قد أطلق ألبوم بعنوان 'عالم تاني' بالأسواق عام 2017 وهو من إنتاج وتوزيع شركة 'مزيكا' وحقق هذا الألبوم نجاحا كبيرا.