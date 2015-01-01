وكلاء الصحة يغيبون عن مناقشة "الحد من الكثافة السكانية" بأسيوط
السبت 20/يوليه/2019 - 03:02 م
خالد العسقلاني
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فى موقف مثير للجدل، غاب ممثلو مديريات الصحة ووكلاء الوزارة عن إطلاق مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بأسيوط، رغم حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، وبعض المحافظين.
وأكد «شعراوى» خلال إطلاق المشروع، أهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية، وتفعيل البرامج الإعلامية والتوعوية ونشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية، ووضع خطط للوصول إلى الأهداف المنشودة، فضلاً عن الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والقطاعات التنفيذية. وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية على المستوى المحلى من خلال منهج متكامل فى المحافظات التى يكثر بها الكثافة السكانية.
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