وكلاء الصحة يغيبون عن مناقشة "الحد من الكثافة السكانية" بأسيوط

فى موقف مثير للجدل، غاب ممثلو مديريات الصحة ووكلاء الوزارة عن إطلاق مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بأسيوط، رغم حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، وبعض المحافظين.



