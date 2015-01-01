شاهد.. برومو أغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه" (فيديو)
السبت 20/يوليه/2019 - 03:14 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان عمرو دياب، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة الذي من المقرر أن تكون ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".
"بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.
وتقول كلمات البرومو: "بحبه في دلعه وتقله.. بحبه في قلة عقله.. بحبه في غيرته عليا ولما بيتهأله".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر انا غير الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- شاهد.. عمرو دياب يطرح أول "سيمبل" من ألبومه الجديد لأغنية "ده لو اتساب" (فيديو)
- عاجل.. تسريب أغنية "ده لو اتساب" لـ عمرو دياب قبل طرحها رسميًا (فيديو)
- تعرف على عدد مرات استماع "ده لو اتساب" لـ عمرو دياب خلال 3 ساعات (فيديو)
- لأول مرة.. عمرو دياب يغني "ده لو اتساب" لايف (فيديو)
- إطلالة جديدة لـ عمرو دياب مع ابنته جنا (صورة)
- دينا الشربيني تخضع لـ جلسة تصويرية بتوقيع مصور عمرو دياب (صور)
- تعرف على عدد مشاهدات برومو أغنية "كل حياتي" لعمرو دياب (فيديو)
- عاجل.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته "باين حبيت" التي جمعته بالدي جي العالمي "مارشميلو"
- بعد 3 ساعات من طرحه.. برومو "باين حبيت" لعمرو دياب يحقق أكثر من 100 ألف مشاهدة (فيديو)
- أول تعليق للشاعر أيمن بهجت قبر بعد طرح "انت مغرور" لعمرو دياب