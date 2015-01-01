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شاهد.. برومو أغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه" (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 03:14 م
شاهد.. برومو أغنية عمرو دياب الجديدة بحبه (فيديو)
عمرو دياب
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان عمرو دياب، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة الذي من المقرر أن تكون ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".

"بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات البرومو: "بحبه في دلعه وتقله.. بحبه في قلة عقله.. بحبه في غيرته عليا ولما بيتهأله".

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