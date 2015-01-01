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حساب المواطن يتلقى طلبات التسجيل في البرنامج عبر هذا الرابط

السبت 20/يوليه/2019 - 03:04 م
حساب المواطن يتلقى طلبات التسجيل في البرنامج عبر هذا الرابط
حساب المواطن - برنامج سعودي
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أعلن برنامج حساب المواطن أنه يتلقى بابا التسجيل عبر رابط قد نشره على تويتر بعدما عرض مواطن سعودي سؤالا عبر تويتر مفاداه "اريد رابط التسجيل في البرنامج".

ونشر حساب المواطن رابط التسجيل لسهولة الحصول على الدعم في موعده، فمن المقرر أن تنطلق الدفعة الجديدة من شهر أغستس يوم 10، كما أن المواطن الذي يرغب في التسجيل في هذا الموعد سيتم مراجعة الاهلية ومعرفة قيمة الاستحقاق ومن المحتمل أن يبدأ في أخد الدفعة الاولى من سبتمبر المقبل، فقط اضغط هنا 

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة العشرين في شهر يوليو الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي

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