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الشرطة تبحث عن رجلين يشتبه في هجومهما بغاز مسيل للدموع في مترو لندن (صور)

السبت 20/يوليه/2019 - 02:55 م
الشرطة تبحث عن رجلين يشتبه في هجومهما بغاز مسيل للدموع في مترو لندن (صور)
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مـحــمد حســــــــــين
 
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تبحث شرطة النقل البريطانية عن رجلين إثر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق في لندن اليوم السبت، كما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا للشرطة، كانت المادة المفرج عنها عبارة عن "غاز CS"، والمعروفة باسم الغاز المسيل للدموع.

وأصدرت الشرطة صور الدوائر التلفزيونية المغلقة لأفراد قد يكون لديهم معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

وقع الحادث في محطة أوكسفورد سيركيس في حوالي الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحسب الشرطة، تلقى الناس مساعدة طبية في مكان الحادث بسبب السعال والاختناق.

وصرّح تطبيق القانون، بأن الأعراض الظاهرة تتفق مع التسمم بـ"غاز CS"، ولا توجد أخبار أخرى بخصوص صحة الأشخاص المتضررين.
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