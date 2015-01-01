"استدرجه لطريق الواحات".. تجديد حبس عامل لقتله سائقا بأكتوبر

Advertisements

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس العامل "محمود" 31 عامًا، ويقطن بمدينة القليوبية لاتهامه بقتل سائق سيارة بحي 6 أكتوبر ويدعى "عبدالله" ويقطن بمدينة الفيوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وبدأت النيابة العامة، في أكتوبر، التحقيق مع عامل بمصنع دهانات ويدعى "محمود" 31 عامًا، بعدما قتل سائق سيارة نقل بموقف الحي السادس بأكتوبر ويدعى"عبدالله"22 عامًا، بعدما استدرجه المتهم في طريق الواحات البحرية بحجة نقل بضائع خاصة به.



وكشفت التحقيقات الأولية، أنه بتضييق الخناق على المتهم، اعترف بإرتكاب جريمتة وأنه قام بطعن المجني عليه عدة طعنات، وإحداث جرح ذبحي برقبته، بهدف سرقة سيارته النقل "الجامبو" وفر هاربًا، فيما طلبت النيابة العامة سرعة التحريات.



وأمرت النيابة، بتشريح جثة السائق "عبدالله"، وتقرير الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد العثور على أحد الأشخاص مفارقا الحياة، نتيجة إصابته بعدة طعنات، وكشفت تحريات المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أن المجنى عليه يعمل سائق سيارة نقل.



وتوصلت التحريات إلى أن عامل استدرج المجنى عليه، بحجة نقل بضاعة خاصة به، ثم سدد له عدة طعنات، واستولى على السيارة وفر هاربا.



وبإعداد عدة أكمنة، تمكن المقدم محمد داود من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.