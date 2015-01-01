رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإليكتروني غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد، جراج روكسي الإليكتروني ويرافقه عدد من الوزراء ويعد الجراج الأول من نوعه يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري، لينقذهم من الزحام المستمر وقلة أماكن الانتظار.





ويقع جراج روكس في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسي بمصر الجديدة.





ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).



