إغلاق مطارين إثر إندلاع بركان في إيطاليا

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اندلع أكبر بركان نشط في أوروبا في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما دفع الرماد إلى الهواء وأغلق مطارين قريبين.



والثوران عظيم لجبل صقلية أرسل الحمم المنصهرة على بعد 1.5 كيلومتر أسفل جانب واحد من الجبل وأجبرت على إجلاء بعض سكان المنطقة.



وكان الرماد المتناثر في الهواء مرئي في جميع أنحاء شرق صقلية، وحصرت الرؤية لدرجة أن المسؤولين أغلقوا المطارين في كاتانيا، ثاني أكبر مدينة في صقلية.



كما ذكرت تقارير إعلامية أنه بحلول صباح اليوم السبت، كانت المطارات تعمل بقدرة جزئية وسوف تعيد فتحها بالكامل بحلول يوم الأحد.



ووفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية، كانت شركة إتنا تنتج نفثًا من الدخان في الأسابيع الأخيرة، وحدث ثورانًا صغيرًا في ديسمبر..



وفي وقت سابق من هذا الشهر، إندلع بركان في جزيرة سترومبولي الصغيرة، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال جبل إتنا، تاركً أحد المتجولين ميتًا وأجبر العشرات من السياح والسكان على الفرار.



ووفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، فإن الأنشطة البركانية الأخيرة في المنطقة مرتبطة جميعها، وقد تشير إلى مخاطر لمزيد من الأنشطة البركانية للمضي قدمًا.

