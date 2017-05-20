ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم السبت 20-7-2019

السبت 20/يوليه/2019 - 02:42 م
سعر الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم السبت 20-7-2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 20 يوليو 2019، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين في بعض البنوك أبرزها بنك البركة مصر حيث سجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

 
Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال