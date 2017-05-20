سعر الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم السبت 20-7-2019
السبت 20/يوليه/2019 - 02:42 م
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 20 يوليو 2019، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليومين الماضيين في بعض البنوك أبرزها بنك البركة مصر حيث سجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.
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