رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يشارك باللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية (صور)

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أقيم اليوم السبت، لقاء تعريفي بمعهد العلوم الإسلامية، بديوان الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، في إطار استعداد الأزهر الشريف لقبول دفعة جديدة بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة .



وشارك الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اللقاء التعريفى مع طلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين وأولياء أمورهم.



وحاضر باللقاء محمد سعيد من قطاع المعاهد الأزهرية، لتعريف الطلاب وأولياء أمورهم بأهم ما يميز المعهد عن غيره، وكيفية الدراسة بالمعهد ومميزاتها، والرد على جميع استفسارات وتساؤلات أولياء الأمور، ومؤكدا على أن المعهد يحظى برعاية واهتمام من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومشيرا إلى أن الهدف من إنشائه هو تخريج علماء لديهم القدرة على حمل رسالة الأزهر الشريف، كما أن المعهد يجمع فى دراسته بين العلوم الشرعية والعربية واللغات.