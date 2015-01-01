بعد استعداده لتصوير "عقلة الإصبع".. هنيدى خارج سباق عيد الأضحى

توقع جمهور الفنان محمد هنيدى أنه سينافس بفيلمه الجديد «كينج سايز»، فى موسم عيد الأضحى، بعدما نشر هنيدى البرومو الأول للعمل، إلا أن المفاجأة أن فريق الفيلم حتى الآن لم يختر باقى الفنانين المشاركين لهنيدى البطولة.





وعلمنا من مصدر مقرب من هنيدى، أن العمل خرج رسميا من موسم عيد الأضحى السينمائى، وذلك بسبب انشغال هنيدى عن تحضيره حتى الآن، كما أن الأمر زاد تعقيدا، بعدما أعلن الفنان كريم فهمى عن كونه يحضر لعمل تدور فكرته حول عقلة الإصبع أيضا، ويتعاون خلاله مع المنتج أحمد السبكى، ومن المفترض أن يجتمع هنيدى خلال الفترة المقبلة مع عمر طاهر وإسلام خيرى، من أجل الاستقرار على بعض التفاصيل الخاصة بالعمل، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين المشاركين فى بطولة العمل، وهناك أنباء عن ترشح الفنانة غادة عادل لمشاركة هنيدى بطولة الفيلم.





وتواجد الفنان محمد هنيدى خلال الفترة الماضية فى السعودية، لعرض مسرحيته «٣ أيام فى الساحل» فى مدينة جدة، ضمن فاعليات «موسم جدة».



