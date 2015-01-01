كيف تستعد "الكهرباء" لتحصيل أول فاتورة بالزيادة الجديدة؟





تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إصدار فاتورة يوليو المرتقب تحصيلها بدءا من أغسطس الحالى بالزيادات الجديدة التى أعلن عنها مؤخرا.





وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات لجميع رؤساء شركات التوزيع ، شدد خلالها على ضرورة تقديم خدمات مرضية للمواطنين،والحرص على عدم وجود أي شكاوى خاصة قبل تحصيل فواتير شهر يوليو بالزيادة الجديدة.





وأكدت الوزارة، عدة إجراءات يجب اتّباعها وهى كالآتي:-





أولا :- الحرص الشديد على صحة ودقة البيانات والقراءات.





ثانيا:- التشديد على كشافى شركة شعاع بقراءة العدادات بصورة سليمة.





ثالثا:- تشكيل لجان بكافة الهندسات لمراجعة القراءات والتفتيش على عمل موظفى شعاع .





رابعا:- تكثيف الجهود فى التفتيش مواجهة سرقات التيار الكهربائي.





خامسا:- متابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.





سادسا:- خفض نسبة الفقد من التيار الذى يكلف الشركات ملايين الجنيهات شهريا.







