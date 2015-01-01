مرافقين الفرق.. جنود مجهولة في بطولة الأمم الإفريقية

قال حسام حسن، منسق مجموعات مرافقي المنتخبات الإفريقية في بطولة الأمم، إن لجنة المتطوعين غير تابعة للوزارة، والشباب يتقدمون بالطلبات "أون لاين"، حيث بلغ عدد المتطوعيين 3000 متطوع.





وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن عدد مرافقين المنتخبات كان حوالي 50 مرافق، فضلًا عن 4 مرافقين للطوارئ، مشيرًا إلى شروط التطوع أن يكون السن ما بين 15 لـ 35 عام، وأن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية، وبعد القبول يتم إجراء مقابلات شخصية وتقسيمهم حسب مؤهلاتهم.





وأكد ريمون رفعت، المرافق لمنتخب مدغشقر، أنه يشارك في التطوع منذ عام 2009، فقد شارك في بطولة كأس العالم للشباب، وكأس العالم لكرة اليد، اللذان أقيما بمصر، موضحًا أنه عندما عَلم عن التطوع لبطولة أمم إفريقيا تقدم من خلال الموقع الالكتروني.



