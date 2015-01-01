ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مرافقين الفرق.. جنود مجهولة في بطولة الأمم الإفريقية

السبت 20/يوليه/2019 - 01:45 م
مرافقين الفرق.. جنود مجهولة في بطولة الأمم الإفريقية
أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قال حسام حسن، منسق مجموعات مرافقي المنتخبات الإفريقية في بطولة الأمم، إن لجنة المتطوعين غير تابعة للوزارة، والشباب يتقدمون بالطلبات "أون لاين"، حيث بلغ عدد المتطوعيين 3000 متطوع.

وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن عدد مرافقين المنتخبات كان حوالي 50 مرافق، فضلًا عن 4 مرافقين للطوارئ، مشيرًا إلى شروط التطوع أن يكون السن ما بين 15 لـ 35 عام، وأن يكون المتقدم متقن للغة الإنجليزية، وبعد القبول يتم إجراء مقابلات شخصية وتقسيمهم حسب مؤهلاتهم.

وأكد ريمون رفعت، المرافق لمنتخب مدغشقر، أنه يشارك في التطوع منذ عام 2009، فقد شارك في بطولة كأس العالم للشباب، وكأس العالم لكرة اليد، اللذان أقيما بمصر، موضحًا أنه عندما عَلم عن التطوع لبطولة أمم إفريقيا تقدم من خلال الموقع الالكتروني.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بطولة الامم بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال