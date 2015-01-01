اليوم ..منتخب شابات الطائرة يواجه كوبا فى رحلة البحث عن الذات فى بطولة العالم

يواجه منتخبنا الوطنى لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما اليوم السبت نظيره الكوبى فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر بتوقيت المكسيك ، السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، فى اليوم قبل الأخير من بطولة العالم التى يسدل الستار عنها مساء غد الأحد ، الفوز على كوبا يجعل الفريق يلعب على المركزين الثالث عشر والرابع عشر غد ، أما الخسارة فتجعله يلعب على المركزين الخامس عشر والسادس عشر ، وتقام اليوم أيضا سبع مباريات أخرى ، فيلعب المنتخب الروسى مع نظيره اليابانى ، وإيطاليا مع تركيا ، والصين مع بولندا ، وأمريكا مع البرازيل ، وصربيا مع الأرجنتين ، وبيرو مع المكسيك ، ورواندا مع الدومنيكان .





أدى المنتخب تدريبا صباح أمس لمدة ساعة واحدة على ملعب الصالة الفرعية لنادى ليون بمدينة ليون جواتا خواتا المكسيكية ، وظهرت جميع اللاعبات بحالة فنية وبدنية مرتفعة ، قاد التدريب أحمد فتحى المدير الفنى ، الذى ركز على الإرسال عن طريق سهيلة وفيق والإستقبال عن طريق نور ياسين وهدير يسرى ، وحوائط الصد واللعب الخلفى عن طريق زينة العلمى وهنا المصرى وميار خليفة وداليا المرشدي ، والضرب الساحق عن طريق نور ياسين وعلياء هانى وداليا المرشدى وهدير يسرى ، وحرص المدير الفنى على تخصيص جزء من التديب للبيرو ، حيث ظهرت ندى وليد بحالة ممتازة .





قال أحمد فتحى إن مباراة منتخبنا الوطنى مع كوبا اليوم صعبة للغاية ، نظرا لقوة المنتخب الكوبى الذى شارك فى البطولة من أجل اللعب مع الثمانية الكبار ، وعلى الرغم من أدائه مباريات قوية خلال البطولة ، إلا أنه فشل فى اللعب على المراكز من الأول وحتى الثانى عشر ، مشيرا إلى أنه طالب من اللاعبات لعب الكرة بطريقة السهل الممتنع ، مع التركيز على حوائط الصد ، واللعب الخلفى ، وعدم الاستجعال فى إحراز النقاط وإنهاء الهجمات ، حتى لا تحدث أخطاء كثيرة ، كما حدث فى لقائى صربيا والمكسيك ، تؤدى إلى ضياع المباراة تلو الاخرى من بين أيديهن .





أشار أحمد فتحى إلى أن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام المنتخب الرواندى وفاز بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 25 / 18 ، 25 / 18 ، 25 / 19 ، جعلته يحتل المركز الثالث فى المجموعة ليلعب مع المنتخب الكوبى رابع المجموعة الثانية ، مضيفا أنه شعر بحالة من السعادة بعد تحقيق المنتخب أول فوزه له فى البطولة ، مما سيجعل اللاعبات لديهن رغبة جامحة فى تحقيق فوز أخر اليوم على المنتخب الكوبى من أجل تحقيق إنجاز لهن باللعب على المركزين الثالث عشر والرابع عشر ، حيث دخل منتخبنا البطولة وهو فى المركز السادس عشر .





أوضح أن قفز خطوتين للأمام يعد إنجاز كبير فى ظل تغير خريطة الكرة الطائرة فى العالم ، وأصبح لا يوجد فريق قوى ، وآخر ضعيف ، بل كل المنتخبات أصبحت قوية ، لافتا إلى ان جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة استعدت قبل الحدث العالمى بنحو عام تقريبا ، بخلاف المنتخب المصرى الذى استعد للبطولة قبل انطلاقها بشهر واحد تقريبا ، نظرا لوجود ست لاعبات فى مرحلة الثانوية العامة ، مما أفقد الفريق قدرته على الإستعداد الجيد ، على الرغم من قيام الإتحاد المصرى للعبة بتوفير كافة الإمكانيات لهذا المنتخب ، ولكنها ظروف بلدنا ولابد أن يتحملها الجميع ، والعمل طبقا للظروف المحيطة بنا .



