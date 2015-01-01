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اليوم الإجتماع الفني لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بتونس.. وغدا الإفتتاح

السبت 20/يوليه/2019 - 01:36 م
اليوم الإجتماع الفني لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بتونس.. وغدا الإفتتاح
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مروى الجلاصي
 
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يحتضن قصر الرياضة بالمنزه بداية من يوم غد الاحد، منافسات النسخة 22 لبطولة امم افريقيا للكرة الطائرة التي تتواصل فعالياتها الى غاية يوم 28 جويلية الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

وينعقد اليوم السبت الاجتماع الفني للبطولة، الذي سيشهد عملية سحب قرعة المباريات بحضور المنتخبات التي اكدت مشاركتها، وهي: مصر والكامرون والجزائر والمغرب وتشاد والبوروندي والكونغو والكونغو الديمقراطية، علاوة على المنتخب التونسي البلد المنظم.

وسيكون عشاق الكرة الطائرة غدا الاحد على موعد مع حفل افتتاح البطولة، انطلاقا من الساعة السادسة و النصف مساء.

ويذكر ان بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة انطلقت نسختها الاولى سنة 1967 التي احتضنتها تونس/ وبداية من سنة 1987 اصبحت البطولة تنتظم مرة كل سنتين بطريقة دورية، حيث سبق لتونس احتضانها في 5 مناسبات 1967 و1976 و1987 و1995 و2013.

وشارك المنتخب التونسي، صاحب اللقب الاخير للبطولة التي احتضنتها مصر في 2017، في 19 مناسبة.
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