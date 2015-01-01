وفد مصري في الأردن للمشاركة في حفل اختيار بطل رياضى من اللاجئين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

توجه وفد كبير من القيادات الرياضية الأردنية والاتحاد الدولي للتايكوندو واللجنة الأوليمبية الدولية لزيارة مخيم الزرقاء للاجئين الواقع على الشريط الحدودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والحدود السورية، للوقوف على أخر استعدادات أكاديمية التايكوندو للإنسانية للاجئين لاحتفالية اختيار أحد اللاعبين من سكان المخيم للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ تحت راية الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.

توجه وفد كبير من القيادات الرياضية الأردنية والاتحاد الدولي للتايكوندو واللجنة الأوليمبية الدولية لزيارة مخيم الزرقاء للاجئين الواقع على الشريط الحدودي بين المملكة الأردنية الهاشمية والحدود السورية، للوقوف على أخر استعدادات أكاديمية التايكوندو للإنسانية للاجئين لاحتفالية اختيار أحد اللاعبين من سكان المخيم للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ تحت راية الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.

وضم الوفد سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاوليمبية الاردنية وعضو اللجنة الاوليمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الاسيوي التايكوندو وممثل مفوضية الامم المتحدة لحقوق اللاجئين، و دكتور تشونج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس مؤسسة ( THF) التايكوندو للإنسانية وحازم نعيمات أمين عام محافظة عمان ؛والسيدة فرح أسعد رئيس قطاع الشرق الاوسط بمؤسسة المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو، كما تم توجيه الدعوة للوفد المصري الداعم للمؤسسة وعلي رأسه السيد محمد عادل حسني رئيس شركة الشبه المصري راعي المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو. اضافة لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو وابطال العالم ومنهم أسطورة التايكوندو الصينية وانج يوا ؛ و البطل العالمى الأردني احمد ابو غوش صاحب ذهبيه أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ .

وضم الوفد سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاوليمبية الاردنية وعضو اللجنة الاوليمبية الدولية، ورئيس الاتحاد الاسيوي التايكوندو وممثل مفوضية الامم المتحدة لحقوق اللاجئين، و دكتور تشونج شو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس مؤسسة ( THF) التايكوندو للإنسانية وحازم نعيمات أمين عام محافظة عمان ؛والسيدة فرح أسعد رئيس قطاع الشرق الاوسط بمؤسسة المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو، كما تم توجيه الدعوة للوفد المصري الداعم للمؤسسة وعلي رأسه السيد محمد عادل حسني رئيس شركة الشبه المصري راعي المسؤولية المجتمعية للاتحاد الدولي للتايكوندو. اضافة لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو وابطال العالم ومنهم أسطورة التايكوندو الصينية وانج يوا ؛ و البطل العالمى الأردني احمد ابو غوش صاحب ذهبيه أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ .

و يعتبر مشاركة الوفد المصري هو امتداد لدعم شركة الشبه المصرية تنمية الالعاب الفردية برئاسة محمد عادل حسنى خلال العام الحالي ،٢٠١٩ بعد توقيع أول اتفاقية خلال أحداث البطولة الدولية الأفريقية للباراتايكوندو في مدينة سهل حشيش بالغردقة فبراير ٢٠١٩ و ذلك ضمن خطة الشركة و مسؤوليتها الاجتماعية تجاه تنمية وتطوير الرياضة خاصة الأبطال الذين يستحقون الدعم بعد أن فقدوا وطنهم و مستندات هويتهم للعب وتحقيق الانجازات تحت اسم بلدهم، و أكد السيد محمد عادل حسني حرص الشركة وقياداتها علي ترسيخ مبدأ الدعم المجتمعي للشركات الخاصة في الألعاب الفردية على المستوى المحلي المصري و المستوى الاقليمي و الدولي.