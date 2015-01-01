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البرلمان اللبنانى يقر موازنة الدولة للعام 2019

السبت 20/يوليه/2019 - 01:38 م
البرلمان اللبنانى يقر موازنة الدولة للعام 2019
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر اليوم الجمعة موازنة الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.

وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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