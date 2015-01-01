البرلمان اللبنانى يقر موازنة الدولة للعام 2019

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر اليوم الجمعة موازنة الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.



