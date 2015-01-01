البرلمان اللبنانى يقر موازنة الدولة للعام 2019
السبت 20/يوليه/2019 - 01:38 م
Advertisements
Advertisements
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر اليوم الجمعة موازنة الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.
وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
Advertisements
- البرلمان يعتمد الموازنة العامة للدولة بعجز 279 مليار جنيه
- المجلس الدستوري اللبناني يبطل قانونا لزيادة الضرائب
- نائب لبناني: سيتم تشكيل الحكومة في غضون 48 ساعة
- البنك الدولي يصدم لبنان بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي
- وزير المالية اللبناني: عجز الموازنة سيقل عن 9%
- الحريري: موازنة لبنان 2019 بداية طريق الأمان الاقتصادي
- مجلس الوزراء اللبناني يوافق على موازنة 2019
- البنك الدولي: إصلاحات لبنان تسير على الطريق الصحيح
- صندوق النقد الدولى: توقعات بتجاوز عجز الموازنة اللبنانية المستويات المتوقعة خلال 2019
- الحريري: البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية الدولة للعام 2019