"التضامن" تعلن تدشين الموقع الإلكتروني للتأمين الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب أعمال.





وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء هذا الموقع وتفعيله يأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية في التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة، وتيسيرا على أصحاب المعاشات بتقديم كل الخدمات المميكنة من خلال صفحات الموقع، كما تتيح البوابة خدمات التصفح لكبار السن وضعاف النظر وذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام أدوات تكبير حجم الخط وقاريء النص وتكبير المؤشر واستخدام لوحة المفاتيح للتنقل بين الصفحات.





وأوضحت الوزارة أن بدء المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الجاري، وهي المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية ومنها الاستعلام عن الرقم التأميني بدلالة الرقم القومي، بالإضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوي على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري، إلى جانب توضيح الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.



