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الخارجية البحرينية تدين بشدة استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية

السبت 20/يوليه/2019 - 01:38 م
الخارجية البحرينية تدين بشدة استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت البحرين اليوم السبت إنها "تدين بشدة" مصادرة إيران لناقلة بريطانية ترفع علمها في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالإفراج الفوري عن السفينة.

وحثت البحرين إيران على وقف أعمالها "غير المسؤولة" في بيان لوزارة الخارجية التابة لها.

وقالت إيران يوم الجمعة إنها استولت على ناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية التي كانت متجهة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبورها المضيق عند مصب الخليج.
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