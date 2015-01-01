"أمهات مصر" يوجه نصائح لأولياء الأمور قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدا

وجهت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، خاصة بتسجيل الرغبات الإلتحاق بالكليات، وذلك قبل أنطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق غدا الأحد.





وقالت في تصريحات صحفية، إنه يجب معرفة الكليات التي يردون الإلتحاق بها وترتيبها جيدا بكل تركيز، وكتابتها في ورقة بيضاء في المنزل ثم الذهاب لمعامل الحاسب الآلي في الجامعات لتسجيل الرغبات أو عن طريق الحاسب الشخصي داخل المنزل، وذلك حتي لا يقعون في أخطاء خاصة بالرغبات.



