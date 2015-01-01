"أمهات مصر" يوجه نصائح لأولياء الأمور قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدا
السبت 20/يوليه/2019 - 01:36 م
ريم محمود
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وجهت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح لأولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، خاصة بتسجيل الرغبات الإلتحاق بالكليات، وذلك قبل أنطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق غدا الأحد.
وقالت في تصريحات صحفية، إنه يجب معرفة الكليات التي يردون الإلتحاق بها وترتيبها جيدا بكل تركيز، وكتابتها في ورقة بيضاء في المنزل ثم الذهاب لمعامل الحاسب الآلي في الجامعات لتسجيل الرغبات أو عن طريق الحاسب الشخصي داخل المنزل، وذلك حتي لا يقعون في أخطاء خاصة بالرغبات.
وناشدت عبير أحمد، أولياء الأمور عدم الضغط علي أبنائهم وإجبارهم علي الدخول في كليات بعينها لا يرغبون في الإلتحاق بها ولا تناسب قدراتهم، كما يجب التركيز في الكليات التي يحتاجها سوق العمل وليس شرطا أن تكون كليات ذات المجموع الأعلى أو لمجرد أن يلحقون أبنائهم فيها من أجل مجموعها المرتفع كنوع من المظاهر ويبتعدون عن كليات بمجموع أقل، في حين أنه من الممكن أن تكون الكليات ذات المجموع الأقل لها مستقبل في سوق العمل.
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