بالصور.. ديسابر يقود أول مران مع بيراميدز

قاد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لبيراميدز أول تدريب له على رأس القيادة الفنية للفريق بعد توليه المهمة مؤخرا.

ووقع ديسابر عقدا يمتد لموسمين مع بيراميدز وقدمه النادي في مؤتمر صحفي كبير حضره الكابتن حسام البدري رئيس ادارة الكرة والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي

وسافر ديسابر عقب توقيع عقده خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة قبل عودته لقيادة تدريبات الفريق من جديد.

ويستعد بيراميدز لضربة البداية في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يشارك فيها لأول مرة بجاتب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.