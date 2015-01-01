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مدير "مكافحة وعلاج التعاطي": افتتاح مركز للإدمان بمطروح الأسبوع المقبل

السبت 20/يوليه/2019 - 01:35 م
مدير مكافحة وعلاج التعاطي: افتتاح مركز للإدمان بمطروح الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية
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آيات عامر
 
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أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح مركز لعلاج الإدمان فى محافظة مطروح، الأسبوع المقبل، كأحد المناطق الحدودية التى يستهدفها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خاصة وأنها أكثر عرضة لانتشار المخدرات، باستيعاب أكثر من 108 أسرة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وفقا للخطة المستهدفة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2019-2022، لزيادة عدد مراكز علاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
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