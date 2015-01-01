مدير "مكافحة وعلاج التعاطي": افتتاح مركز للإدمان بمطروح الأسبوع المقبل









أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح مركز لعلاج الإدمان فى محافظة مطروح، الأسبوع المقبل، كأحد المناطق الحدودية التى يستهدفها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خاصة وأنها أكثر عرضة لانتشار المخدرات، باستيعاب أكثر من 108 أسرة.



