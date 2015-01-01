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تقارير| الوداد يقترب من ضم مهاجم الزمالك

السبت 20/يوليه/2019 - 01:26 م
تقارير| الوداد يقترب من ضم مهاجم الزمالك
الزمالك
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هاني عصام
 
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كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن اقتراب نادي الوداد من التعاقد مع حميد أحداد لاعب فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل.

 

وبحسب موقع "le 360" توصل فريق الوداد الرياضي إلى اتفاق رسمي مع أحداد، لاعب فريق الزمالك المصري، للانضمام إلى الفريق الأحمر، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد صراع مع غريمه الرجاء.

 

وتمكن الوداد من حسم الصفقة لصالحه بعد التفاوض مع فريق الزمالك المتعاقد حديثا مع اللاعب أشرف بنشرقي، اللاعب السابق للفريق الأحمر.

 

وغادر أحداد الزمالك المصري بعد فشل في فرض تجربته بالفريق المصري، وفضل العودة إلى الدوري الاحترافي من بوابة الوداد الرياضي، بعدما كان قد تألق قبل موسمين مع فريق الدفاع الحسني الجديدي.

 

وسيكون أحداد البديل المرتقب لليبيري وليا جيبور، الذي غادر الفريق الأحمر، بعدما فشل في فرض رسميته بالفريق الأحمر، في الموسم المنقضي.

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