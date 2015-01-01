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بمقبرة 'بوشمّة' في قابس.. دُفنت 9 جثث لأفارقة من ضحايا الهجرة السرّية

السبت 20/يوليه/2019 - 01:29 م
بمقبرة 'بوشمّة' في قابس.. دُفنت 9 جثث لأفارقة من ضحايا الهجرة السرّية
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مروى الجلاصي
 
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تمّ عشية أمس، بمقبرة بوشمة من معتمدية قابس الغربية، دفن جثث 9 أفارقة من بين الغرقى ضحايا عملية هجرة سرّية ولفظهم البحر بسواحل ولاية مدنين، بعد أن قبل المجلس البلدي ببوشمّة بدفن مجموعة من جثث الضحايا الأفارقة ووفّر للغرض عددا من القبور الفردية.

وكان قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس، قد استقبل 86 جثة لافارقة كانوا قد غرقوا في البحر اثناء رحلة للهجرة السرية، وقام بعد جلب هذه الجثث من جرجيس بالتثبت من جينات 83 منها.

وتمّت إعادة 74 جثة من جثث الضحايا الأفارقة الى جرجيس اين تم دفنها بمقبرة الغرباء ودفن 9 جثث ببوشمة، وسيستكمل قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس التثبت من جينات الجثث الثلاث المتبقية، ليتقرّر بعد ذلك مكان دفنها.
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