"التضامن": إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين المقبل، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.



