ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التضامن": إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

السبت 20/يوليه/2019 - 01:34 م
التضامن: إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
الدكتورة غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
طباعة
آيات عامر
 
Advertisements
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الاثنين المقبل، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية، وستتيح الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمى للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044.

وأوضحت وزارة التضامن، أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها الى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة، ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال