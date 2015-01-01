"التضامن": تسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة من فروع البريد المصري

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم.





وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه مصري فقط لا غير.



