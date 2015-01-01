"انتحلوا صفة رجال شرطة".. كشف ملابسات سرقة الخلايجة في الدقي

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نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات انتحال 3 أشخاص صفة رجال شرطة، وسرقة شخصان يحملان جنسية احدي الدول العربية، وتمكنت القوات من القبض على أحدهم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بأنهما حال سيرهما مترجلان بشارع مصدق بدائرة القسم إستوقفهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإصطحبوهما لداخل السيارة وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها وقدما لهم (2250 يورو، 1400 جنيه مصرى).



وأضافا في بلاغهما أنهم قاموا بفحصهم ووضعهم داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب إنصرافهما إكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلًا من الأموال.





وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، توصلت جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له من ضبط أحدهم حال إستقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة" بدائرة قسم الدقي، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه.



وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وإقتسامهم المبالغ المالية وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربان وباقي المبلغ المالي والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





