برافو محمد المصيلحي الحريق الصبح بالاتحاد وبالليل ذات المكان يعمل بعد الإصلاح

عندنا فى مصر مثل يقول «قطته جمل» وآخر يقول «عمل من الحبة قبة» هذان المثلان ينطبقان على ما حدث يوم الأحد الماضى بنادى الاتحاد السكندرى، القصة باختصار ماس كهربائى من إحدى ألعاب الأطفال أدى لتصاعد النيران والدخان وتمت السيطرة على الحريق.. فى لحظة السوشيال ميديا تنشر صور الأدخنة والحق نادى الاتحاد يحترق، قوم رئيس النادى الهمام محمد المصيلحى يأمر أن يتم عمل النجيلة الصناعى والدهان للمكان ويقف عليه بنفسه لأن الحريق كان فى مكان صغير جدا وليس كما شاع الناس وعادت المنطقة للعمل ولعب الأطفال مساء اليوم نفسه فى المكان نفسه بعد عودته لسابق عهده فى المقر الرئيسى بالشاطبى.. بجد برافو محمد المصيلحى.