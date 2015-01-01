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فيلم هيرثيك روشان الجديد يحظى بخمسة مخرجين لصناعته

السبت 20/يوليه/2019 - 01:32 م
فيلم هيرثيك روشان الجديد يحظى بخمسة مخرجين لصناعته
هيرثيك روشان
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أحمد جمال أحمد
 
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يستعد النجم هيرثيك روشان للظهور بالفيلم السينمائي الذي سيجمعه للمرة الأولى بالممثل الشاب تايجر شروف على الشاشة الفضية.

 

وقال موقع إنديا توداي، أن الفيلم سيكون من إخراج الكاتب والمخرج الهندي Siddharth Anand، وسيتم طرحه رسميا بصالات العرض في الثاني من أكتوبر القادم.

 

وفي حوار له نقله الموقع الهندي، قال المخرج Siddharth Anand، أنه ونجم الفيلم هيرثيك روشان، وعدوا الجمهور الهندي بتجربة أكشن غير مسبوقة عبر فيلم WAR.

 

ولذلك أعلن Siddharth Anand عن أن هذا الفيلم سيكون الأول بتاريخ بوليوود الذي يتم تصويره في الدائرة القطبية الشمالية المجمدة.

 

ونشر موقع "إنديا توداي" حوارا جديد لمخرج الفيلم، أعلن من خلاله أن المسئولين بشركة إنتاج الفيلم قرروا اضافة أربعة مخرجين بالإضافة لـ Anand، هم المخرج Paul Jennings والمخرج  Franz Spilhaus و المخرج SeaYoung والمخرج  Parvez Shaikh تأكيدا على رغبتهم لتقديم فيلم استثنائي لعشاق بوليوود حول العالم.


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