أودينيزي الإيطالي أبرز وديات الهلال السعودي .. تعرف على البرنامج كاملاً

حدد المدير الفني للموج الأزرق الروماني رازفان لوشيسكو جدل المباريات الودية المتبقية للفريق بمعسكره الإعدادي بالنمسا حيث حسم تلك المشكلة بتحديد 4 وديات متبقية لفريقه الهلال السعودي أبرزها مباراة يوم الأربعاء القادم ضد فريق أودينيزي الإيطالي.









حيث يستهل الفريق ودياته بمواجهة إليريا ليوبلينا السلوفيني في الثانية عشر ظهرًا يوم الأحد المقبل وفي نفس اليوم يواجه بليد السلوفيني في السابعة مساءًا.









ويخوض الهلال السعودي وديتين يوم الأربعاء حيث يلتقي بريني غروسبلي السلوفيني في الثانية عصرًا فيما يواجه فريق أودينيزي الإيطالي في السابعة مساءًا.









الجدير بالذكر أن الفريق يستعد للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم حيث يرغب أعضاء مجلس إدارة الفريق والجمهور بالفوز بقلب الدوري وبالخصوص بعد فقدان اللقب العام الماضي بعد منافسة قوية مع النصر السعودي.



