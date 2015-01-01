استقبال "السيسي" بالزغاريد والأعلام.. 5 مشاهد من حفل خريجي كلية الشرطة 2019

تعددت المشاهد خلال حفل خريجي كلية الشرطة 2019، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها استقبال أهالي الخريجين السيسي بالزغاريد والأعلام، وتسلمه مجسما لوزارة الداخلية هدية تذكارية، فضلاً عن منح الرئيس أنواط الامتياز لأوائل طلاب كلية الشرطة 2019.





كما شهد الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلًا عن عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.





استقبال السيسي بالزغاريد والأعلام

استقبل أهالي خريجي أكاديمية الشرطة المصرية-التي تعد صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية-، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزغاريد والأعلام والدعاء بحماية مصر.





السيسي يتسلم مجسما لوزارة الداخلية هدية تذكارية

كما أهدى رئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجسمًا لوزارة الداخلية يتوسطه علم مصر، وشهد أيضًا الرئيس طابور عرض عسكري لحملة الأعلام، كما شهد مراسم تسليم وتسلم القيادة لطلبة كلية الشرطة.





"سلام الشهيد"

وتصدر "سلام الشهيد" حفل خريجي كلية الشرطة 2019، حيث وجه طلبة وخريجو كلية الشرطة تحية عسكرية لشهداء الوطن، حيث وقف الجميع تحية وإجلال لأرواح الشهداء وسط عزف سلام الشهيد.





وزير الداخلية يستعرض أمام السيسي دور جهاز الشرطة

وألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، تحدث فيها عن دور جهاز الشرطة في حفظ الأمن الداخلي للبلاد والجهود المبذولة في هذا الإطار.





السيسي يمنح أنواط الامتياز لأوائل طلاب كلية الشرطة 2019

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل طلاب كلية الشرطة وأوائل قسم الضباط المتخصصين وقسم الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة بمنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.





جاءت أسماء المكرمين كالتالي: ملازم تحت الاختبار: "عمرو رضا- نور أمين عز الدين- محمود السيد- أحمد عبد الباسط- معتز أسامة"، بينما من أوائل الوافدين: "حسن أبو باسط- الضباط المتخصصون- كريم آسر محمد فتحي- منة الله أشرف يونس".





ومن كلية الدراسات العليا: "أيمن حاتم البطراوى- رائد بلال عبد المجيد زايد- جاكوندا بيارموتا، من زامبيا".







