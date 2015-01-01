رئيس المجلس العسكري السوداني: الحصانات ليس مطلقة





قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، إنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، موضحا أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر وأن السلطات تحقق معهم تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة، وأضاف: “بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ 11 أبريل الماضي”.





وأكد البرهان في مقابله مع (بي بي سي) أن المجلس لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك.





وقال إن الحصانات التي تم التحدث عنها تم وضعها بواسطة لجان قانونية في المجلس العسكري وقوى الحرية وهي ليست حصانات مطلقة، وأردف: “كل شخص لديه حصانة هناك طريقة لرفع الحصانة عنه”.





وتوقع البرهان أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري، وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.





وشدد على أنهم يريدون أن يؤسسوا لحكم لا يعقبه انقلاب عسكري، وتابع: “نريد أن نؤسس لحكم مدني مستدام يتراضى الجميع على طبيعته”.



