هكذا هنأ عمرو دياب ابنته جنا بعيد ميلادها (صورة)

وعلق الهضبة عمرو دياب على الصورة قائلا "happy birthday to my beautiful Jana , love you".





يذكر أن ألبوم عمرو دياب 2019 تصدر مؤشر البحث جوجل، والذى ينتظره عشاق الهضبة، وهو يحمل اسم "أنا غير"، والذى يتوقع الكثير أن يكون ألبوما مختلفا.





بالإضافة الى أن ألبوم عمرو دياب 2019 يشهد تعاونا مع عدد من الشعراء منهم صابر كمال، وأحمد المالكي، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج والملحنين محمد رحيم، وحميد الشاعري موزعًا موسيقيا للألبوم.