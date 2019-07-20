ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هكذا هنأ عمرو دياب ابنته جنا بعيد ميلادها (صورة)

السبت 20/يوليه/2019 - 11:57 ص
هكذا هنأ عمرو دياب ابنته جنا بعيد ميلادها (صورة)
عمرو دياب
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورة له بجوار ابنته جنا للاحتفال بعيد ميلادها.

وعلق الهضبة عمرو دياب على الصورة قائلا "happy birthday to my beautiful Jana , love you".

يذكر أن ألبوم عمرو دياب 2019 تصدر مؤشر البحث جوجل، والذى ينتظره عشاق الهضبة، وهو يحمل اسم "أنا غير"، والذى يتوقع الكثير أن يكون ألبوما مختلفا. 

بالإضافة الى أن ألبوم عمرو دياب 2019 يشهد تعاونا مع عدد من الشعراء منهم صابر كمال، وأحمد المالكي، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج والملحنين محمد رحيم، وحميد الشاعري موزعًا موسيقيا للألبوم.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر انا غير الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال