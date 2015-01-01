فرنسا: متضامنون مع بريطانيا ونطالب إيران بإطلاق ناقلتها
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، عن قلقها الشديد من احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في واقعة هي الأحدث بمنطقة تشهد توترات متزايدة منذ شهرين.
وقالت الخارجية
الفرنسية في بيان، إن خطوة طهران تضر بجهود وقف التصعيد في المنطقة"، وفق ما أوردت
"رويترز".
وأعربت عن تضامن
باريس الكامل مع بريطانيا، داعية إيران إلى الإفراج عن طاقم الناقلة المحتجزين.
وبدورها دعت ألمانيا
أيضا إيران لإخلاء سبيل الناقلة البريطانية فورا.
وكان الحرس الثوري
الإيراني أعلن، الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أن ذلك كان
بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.
وتعليقا على ذلك،
حذر وزير الخارجية البريطانية، جيرمي هانت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج
عن الناقلة، واعتبر أن الأمر غير مقبول، داعيا إلى حرية الملاحة في الخليج.
وفي وقت لاحق،
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى اقتياد الناقلة إلى ميناء بندر عباس الإيراني القريب.
وأشارت إلى أن
الناقلة "تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها"، دون أن
تقدم مزيدا من التفاصيل.
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